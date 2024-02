„Emanet” odcinek 213. İkbal urabia Zuhal, a Yaman płonie ze wstydu. Seher wciąż obawia się najgorszego! [STRESZCZENIE ODCINKA]

Oto, co wydarzy się w nadchodzącym odcinku serialu „Emanet”:

İkbal przeprasza Yamana za postępek Zuhal, jasno dając do zrozumienia, że nie miała o niczym pojęcia. Domownicy są wstrząśnięci tym, co zaszło w rezydencji. Yamana przepełnia wstyd za to, jak traktował Seher. Nie może zdobyć się na to, żeby wyznać jej prawdę. Seher dostrzega zmianę w zachowaniu Yamana, jednak nie ma pojęcia jak ją interpretować - wciąż obawia się najgorszego. İkbal odwiedza siostrę w areszcie. Zuhal nie może wybaczyć jej zdrady, w końcu jednak İkbal udaje się ją przekonać, że postąpiła tak dla ich wspólnego dobra i jak najszybciej wyciągnie Zuhal z więzienia. Frat nie odstępuje Neslihan. Z żalem patrzy, jak dziewczyna z ufnością przyjmuje kolejne kłamstwa Bory. Sultan marzy, żeby Ali wreszcie się ożenił. W końcu dochodzi do niej, że to Kiraz jest idealną kandydatką.