„Emanet” odcinek 216. Seher nie rozumie przemiany Yamana. Obawia się, że to jego kolejny podstęp! [STRESZCZENIE ODCINKA] Redakcja Telemagazyn

Czas na 216. odcinek tureckiego serialu „Dziedzictwo”. Yaman robi wszystko, by naprawić to, co zniszczył i uleczyć rany, które zadał Seher. W tym celu zaprasza też Frata na wspólne śniadanie. İkbal nie może znieść rodzinnej sielanki, podczas gdy Zuhal siedzi w więzieniu. Seher ... Sprawdźcie, co jeszcze wydarzy się w 216. odcinku serialu „Emanet”.