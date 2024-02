„Emanet” odcinek 221. Ali nie wierzy w to, co się wydarzyło. Yaman zdobywa się na szczerą rozmowę z Seher! [STRESZCZENIE ODCINKA]

Oto, co wydarzy się w nadchodzącym odcinku serialu „Emanet”:

Yaman zdobywa się na szczerą rozmowę z Seher. Opowiada jej o odejściu matki i próbuje wyjaśnić, jak to wpłynęło na jego osobowość. Wszyscy są w szoku na wieść o śmierci Kiraz. Ali nie może uwierzyć, że jego ukochana umarła w jego ramionach. Załamuje się i odcina od świata. Ku zaskoczeniu Ikbal Selim nie wydaje wspólniczek. Kobieta z wielką ulgą przyjmuje tę informację. Zuhal źle znosi pobyt w więzieniu. Wszystkim się brzydzi. Co gorsza liderka osadzonych, Melahat, zmusza ją do usługiwania.

