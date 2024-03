„Emanet” odcinek 229. Yaman w ostatniej chwili ratuje İkbal z rąk porywaczy! Bora oświadcza się Neslihan! [STRESZCZENIE ODCINKA]

Oto, co wydarzy się w nadchodzącym odcinku serialu „Emanet”:

Inspektor ma wiele zastrzeżeń do postawy Alego i zawiesza go w obowiązkach. Tymczasem Ali nie może dojść do siebie po stracie ukochanej i zdaje się zupełnie nie przejmować sytuacją w pracy. Ziya bardzo niepokoi się o İkbal, Seher próbuje podtrzymać go na duchu. Yaman w ostatniej chwili ratuje İkbal z rąk porywaczy i przywozi ją do rezydencji. Domownicy nie posiadają się z radości. İkbal czuje się upokorzona, nie może znieść serdeczności Seher. Frat przypadkiem zauważa na mieście samochód Bory w nienaruszonym stanie. Jest przekonany, że Bora nie miał żadnego wypadku i okłamał Neslihan. Bora realizuje kolejny etap swojego planu i oświadcza się Neslihan.