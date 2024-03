„Emanet” odcinek 234. İkbal wynajmuje człowieka, który ma zabić Seher! [STRESZCZENIE ODCINKA]

„ Dziedzictwo ” odcinek 234. we wtorek, 12.03.2023, o godz. 16:05 w TVP1! - sprawdź streszczenie odcinka 233.

Oto, co wydarzy się w nadchodzącym odcinku serialu „Emanet”:

Yaman i Seher kontynuują swoją grę, po kolei nadrabiając wszystko to, co ich ominęło. Zabawa coraz bardziej ich do siebie zbliża. Bora wyrzuca Neslihan, że nie ma dla niego czasu. İbrahim próbuje przygotować śniadanie dla domowników, niestety skutki są opłakane. Sułtan wścieka się na panujący w domu nieporządek, Neslihan przychodzi z pomocą. İkbal wynajmuje człowieka, który ma zabić Seher. Melahat dręczy Zuhal, która jeszcze bardziej naciska na İkbal, żeby wyciągnęła ją z więzienia.

Zobacz, co się wydarzy w kolejnym odcinku - zdjęcia publikujemy w galerii!