„Emanet” odcinek 235. Yaman i Seher są ze sobą coraz bliżej. Yaman nie kryje się ze swoimi uczuciami! [STRESZCZENIE ODCINKA]

Oto, co wydarzy się w nadchodzącym odcinku serialu „Emanet”:

Yaman i Seher są ze sobą coraz bliżej. Yaman nie kryje się ze swoimi uczuciami. Frat pomaga Neslihan w domowych porządkach. W końcu zdobywa się, by powiedzieć Neslihan o swoich podejrzeniach wobec Bory. Neslihan jest wstrząśnięta na wieść, że jej chłopak okłamał ją w sprawie wypadku. İkbal prosi Seher, by ta poszła dla niej do apteki. Gdy Yaman dowiaduje się, że Seher wyszła, jedzie po nią, nieświadomie udaremniając próbę jej morderstwa. Niczego nieświadoma para spędza kolejne miłe chwile w swoim towarzystwie. Seher onieśmielona bliskością Yamana, postanawia sprowadzić Yusufa na noc do ich sypialni.