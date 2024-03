„Emanet” odcinek 238. Ikbal zrzuca Seher ze schodów! Kobieta przeżyje? [STRESZCZENIE ODCINKA]

Oto, co wydarzy się w nadchodzącym odcinku serialu „Emanet”:

Yaman jest świadomy, jak bardzo Seher obawia się nocy poślubnej. Daje jej do zrozumienia, że nie zrobi niczego dopóki nie będzie gotowa. Wreszcie, pewnego wieczoru dziewczyna sugeruje mu, że pokonała lęk. Firat nie może uwierzyć, że Neslihan dała się nabrać Borze. Między przyjaciółmi dochodzi do sprzeczki, podczas której Firat niemalże wyznaje Neslihan swoje uczucia. Yaman nie potrafi ukryć ekscytacji perspektywą spędzenia nocy z Seher, ale widok szczęśliwej pary doprowadza Ikbal do szału. Jak na złość tego wieczora Yusuf nie chce zasnąć i wymyśla różne zabawy, w które angażuje Seher i Yamana. Gdy Seher idzie podgrzać Yusufowi mleko, Ikbal popycha ją i zrzuca ze schodów. Yaman zawozi ukochaną do szpitala.