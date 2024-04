„Emanet” odcinek 256. Selim dogaduje się z wrogiem Yamana! Zleca mu straszliwą rzecz! [STRESZCZENIE ODCINKA]

Oto, co wydarzy się w nadchodzącym odcinku serialu „Emanet”:

Firat pokazuje Yamanowi zdjęcia z domu fizjoterapeutki. Kobieta zaaranżowała wszystko tak, by wyjść na obsesyjnie zakochaną w Yamanie. Policjant równocześnie uświadamia mu, że İkbal jednak jest niewinna. Yaman nie chce w to uwierzyć. Udaje się do aresztu, by usłyszeć to z ust Belgin. Kobieta wyznaje mu swoją miłość. Adalet czuje się zraniona nieuczciwością Neslihan i Frata. Nie chce jednak stawać dziewczynie na drodze do szczęścia. Postanawia porozmawiać z Sultan na temat przyszłości młodych. Kobiety jednak zamiast dojść do porozumienia, kłócą się broniąc racji swoich najbliższych. Tymczasem desperacko zakochany Selim zleca Camgozowi porwanie Seher i Yusufa. İkbal dramatycznie odgrywa przed Ziją scenę wyjazdu z rezydencji. Jej mąż jest załamany.