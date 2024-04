„Emanet” odcinek 260. Selim ujawnia się jako porywacz! Stawia Seher okrutne warunki! [STRESZCZENIE ODCINKA]

Oto, co wydarzy się w nadchodzącym odcinku serialu „Emanet”:

Yaman i jego ludzie oraz policja prowadzą intensywne poszukiwania Yusufa. Seher jest zrozpaczona. Na wieść o tym, że Zuhal próbowała popełnić samobójstwo, İkbal odwiedza ją w więzieniu. Zuhal obiecuje siostrze, że zemści się na niej za to, jak ją dotychczas traktowała. Bora wyjawia Adalet, że to on jest narzeczonym Neslihan. Adalet jest wstrząśnięta. Nie wierzy, że bratanica znów ją okłamała. Selim kontaktuje się z Seher. Oświadcza jej, że to on ma Yusufa i każe jej wybierać pomiędzy życiem z nim i chłopcem a Yamanem. Seher informuje o wszystkim Yamana, który wpada we wściekłość. Wszyscy szukają teraz Selima. Ali odsyła chorego İbrahima do domu i prosi Czarną, żeby się nim zajęła. Zuhal wraca do celi.