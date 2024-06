„Emanet” odcinek 288. Seher próbuje przechytrzyć Yamana, ale ponosi klęskę. Fikret pod wpływem impulsu robi TO! [STRESZCZENIE ODCINKA]

Oto, co wydarzy się w nadchodzącym odcinku serialu „Emanet”:

Yusuf opowiada Yamanowi o ich nowym życiu, mężczyzna z żalem obserwuje warunki, w których mieszkają jego bliscy, nie daje jednak nic po sobie poznać. Seher, położywszy Yusufa spać, proponuje Yamanowi kawę. Później wyznaje, że nie chce, by Yusuf płacił za sytuację między nimi i że jest gotowa wrócić do rezydencji. Okazuje się, że jest to tylko element planu, który ułożyli z Fikretem. Seher miała uśpić czujność Yamana, żeby podać mu lek nasenny i uciec. Yaman jednak rozszyfrowuje jej plan i ukradkiem zamienia filiżanki. Fikret wysyła do Seher wiadomość z pytaniem o plan ucieczki, Yaman odpisuje mu, że plan zostaje odwołany. Nagła zmiana decyzji przez Seher alarmuje Fikreta. Następnego ranka mężczyzna zakrada się pod dom Seher i słyszy jej kłótnię z Yamanem. Pod wpływem impulsu ogłusza Yamana i organizuje samochód, by Seher mogła uciec z Yusufem. Ali i jego ekipa wciąż nie mogą znaleźć wspólnego języka z Duygu, która drwi z ich zażyłości i zarzuca im brak dyscypliny.