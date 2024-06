„Emanet” odcinek 295. Seher uświadamia sobie, co czuje do Yamana! Robi wszystko, by zdusić te uczucia! [STRESZCZENIE ODCINKA]

Oto, co wydarzy się w nadchodzącym odcinku serialu „Emanet”:

Operacja Zuhal przebiega pomyślnie. Frat szuka czegoś, co umożliwiłoby wtrącenie Yamana do więzienia. Zwraca się do Seher, żeby szukała w rezydencji dowodów nielegalnej działalności Yamana. Ostatnie wydarzenia uświadamiają Seher, jak bardzo Yaman wciąż jest jej bliski, nie chce jednak dopuścić do siebie tych uczuć. Duygu ma pretensje do Alego, że przybył jej z pomocą. Podczas gdy próbuje przekonać go, że potrafi poradzić sobie ze wszystkim sama, na posterunku pojawia się Semra. W obecności pozostałych kobieta beszta ją za jej nieudolność w poszukiwaniach domu i oskarża o zaniedbywanie rodziny.

