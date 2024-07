„Emanet” odcinek 307. Yaman zostaje oczyszczony z zarzutów! Dla Seher to kropla, która przelewa czarę goryczy! [STRESZCZENIE ODCINKA]

Oto, co wydarzy się w nadchodzącym odcinku serialu „Emanet”:

Yaman, oczyszczony z zarzutów, wraca do rezydencji. Dla Seher to kropla, która przelewa czarę goryczy. Tymczasem Nedim odnajduje adres lekarki sądowej, która sfałszowała raport dotyczący śmierci Kevser. Yaman nie może się doczekać, aż prawda wyjdzie na jaw, a on i Seher znów będą mogli być razem. Duygu upuszcza w domu bransoletkę swojej siostry i znajduje ją Semra. Duygu musi opowiedzieć jej o poszukiwaniach Yasemin. Semra jest pewna, że Duygu lada dzień odnajdzie zaginioną siostrę. Ostatnie wydarzenia sprawiają, że Ali lepiej rozumie szorstką postawę Duygu. Ta na własną rękę poszukuje dealera powiązanego z Yasemin, Ali rusza za nią. Çiek podsłuchuje rozmową Yamana z Cengerem i przekazuje Zuhal, co jest prawdziwym powodem niezgody Seher i Yamana oraz że to İkbal zabiła Kevser.