„Emanet” odcinek 76. Yaman wpadnie w furię! Niewiarygodne, do czego się posunie względem Seher [STRESZCZENIE ODCINKA]

„Dziedzictwo” odcinek 76. w piątek, 21.07.2023, o godz. 16:05 w TVP1! - sprawdź

Oto, co wydarzy się w nadchodzącym odcinku serialu „Emanet”:

Seher nie posiada się z radości na wieść, że została prawną opiekunką Yusufa. Decyzja jednak nakazuje jej zabrać chłopca z rezydencji. Dziewczyna wie, że ta informacja będzie ciosem dla Yamana. Zanim zdąży z nim porozmawiać, Yaman dowiaduje się o wszystkim od Nedima i wpada w szał. Gdy Seher ma jechać po Yusufa, Yaman siłą ją zatrzymuje i zamyka w pokoju. Uwięziona Seher jest zrozpaczona. Wie, że Yusuf czeka na jej przyjazd i powrót do domu. Tymczasem Yaman zwołuje prawników i każe im zrobić wszystko, by to jemu została przyznana piecza nad bratankiem. Firat zaniepokojony milczeniem Seher jedzie z Alim do rezydencji. Wbrew poleceniom Yamana, İkbal wykorzystuje szansę na uwolnienie Seher. Kiraz czuje się niepotrzebna i niechciana w domu Osmana. Begüm jest coraz bliżej odkrycia prawdziwej tożsamości dziewczyny.