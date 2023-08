„Emanet” odcinek 89. Kiraz odzyskuje przytomność! Firatowi udaje się aresztować niedoszłego męża dziewczyny [STRESZCZENIE ODCINKA]

„Dziedzictwo” odcinek 89. w środę, 15.08.2023, o godz. 16:05 w TVP1! - sprawdź

„Dziedzictwo” odcinek 89.

Oto, co wydarzy się w nadchodzącym odcinku serialu „Emanet”:

Yaman próbuje wytłumaczyć Seher powody swego postępowania. Ta jednak nie chce go słuchać i oskarża go o brak ludzkich uczuć. Lekarze próbują reanimować Kiraz. Ku przerażeniu Alego interwencja nie przynosi efektu. Gdy wszyscy tracą już nadzieję, serce Kiraz odzyskuje rytm. Po jakimś czasie, dziewczyna wybudza się ze śpiączki. Erdal postanawia szukać Kiraz w pobliskich szpitalach. Firatowi udaje się aresztować Doana. Ali ma nadzieję, że mężczyzna oprowadzi go do Erdala. Doan nie wytrzymuje presji i wyjawia im plany niedoszłego szwagra. Yaman dostaje informację, że pracownik opieki społecznej jedzie na kontrolę do wynajętego mieszkania. W pośpiechu i bez słowa wyjaśnienia zawozi tam Seher i Yusufa. Gdy inspektorka ma już wejść do pokoju, gdzie ukrywa się Yaman dostaje pilny telefon i musi odłożyć kontrolę.