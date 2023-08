„Emanet” odcinek 93. Seher jest wściekła na Yamana. Do momentu, gdy okazuje się, po co to zrobił! [STRESZCZENIE ODCINKA] Magdalena Bohdanowicz

Przed nami 93. odcinek tureckiego serialu „Dziedzictwo”. Oj, będziecie się uśmiechać! Za to, co Yaman zrobi Seher będzie z początku wściekła... aż się nie dowie, po co to uczynił. Zmieni wówczas śpiewkę! İkbal obserwując Zuhal pojmie, co naprawdę się dzieje z jej młodszą siostrą. Sprawdźcie, co jeszcze wydarzy się w 92. odcinku serialu „Emanet”.