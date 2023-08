„Emanet” odcinek 98. Ozan wykorzystuje decyzję Yamana jako oręż przeciwko niemu. Ali urządza Kiraz niespodziankę! [STRESZCZENIE ODCINKA]

„Dziedzictwo” odcinek 98. we wtorek, 29.08.2023, o godz. 16:05 w TVP1! - sprawdź

Oto, co wydarzy się w nadchodzącym odcinku serialu „Emanet”:

Yaman wciąż podejrzewa Ozana o nieszczere intencje. Na wieść, że Seher wyszła z nim na miasto, rusza ich śladem. Przy herbacie Ozan opowiada Seher o swojej narzeczonej. Seher bardzo mu współczuje i darzy mężczyznę coraz większą sympatią. Lekarz Ozana przychodzi do niego pod dom i próbuje skłonić do kontynuowania terapii i przyjmowania leków, on jednak nawet nie chce o tym słyszeć. Wizytę składa mu także Yaman i zmusza Ozana, żeby natychmiast zrezygnował z pracy. Ozan informuje Seher o zakończeniu lekcji. W rozmowie telefonicznej przyznaje, że to Yaman zmusił go do tej decyzji. Seher jest wściekła na Yamana. Przekonuje Ozana, żeby kontynuował lekcje. Kiraz cieszy się, że dostała pracę. Ku jej zaskoczeniu Ali zabiera ją do restauracji, gdzie zebrał wszystkich bliskich, żeby wspólnie świętować jej mały sukces. Pierwszego dnia pracy Kiraz poznaje Gülten. Szybko zauważa, że koleżanka ma spory problem.