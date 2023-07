„Emanet” znika z telewizji! Kiedy „Dziedzictwo” powróci na antenę?

„Emanet” znika z telewizji

Dlaczego „Emanet” znika z TV?

Okazuje się, że „Emanet” nie będzie emitowany od poniedziałku, 31 lipca 2023 roku, aż do czwartku, 3 sierpnia 2023 roku włącznie. Przerwa w emisji spowodowana jest wyścigiem kolarskim Tour de Pologne , który będzie emitować Telewizja Polska.

Przed nami 81. odcinek tureckiego serialu „Dziedzictwo”. Kiraz zostaje aresztowana! Seher wraca z Yusufem do rezydencji. Sprawdźcie, co jeszcze wydarzy się w 81. odcinku serialu „Emanet”.

O czym jest serial „Emanet”?

Kevser dorastała w biednej okolicy. Jej mąż pochodzi z bogatej krymskiej rodziny. Ojciec Kevser nie aprobuje tego małżeństwa. Mąż Kevser umiera, a młoda wdowa zostaje uwięziona w rezydencji razem z pięcioletnim synem Yusufem. Jest zdana tylko na siebie, nie ma do kogo zwrócić się o pomoc. Pewnego dnia Kevser ulega wypadkowi w domu i trafia do szpitala. Przed śmiercią kobieta prosi swoją siostrę, Seher, by zaopiekowała się Yusufem. Chłopiec nie wie o śmierci matki. Trafia pod opiekę wujka, Yamana, który wydaje się pozbawiony uczuć.