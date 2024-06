Ewa Gawryluk świeżo po ślubie wprost promienieje! Brylowała razem z Heleną Norowicz, Lidią Popiel, Edytą Zając i innymi!

DM Klif to 25 lat historii retailu nie tylko w Polsce, ale w Warszawie przede wszystkim. To drugie centrum handlowe w Warszawie, więc uczyliśmy się retailu tak naprawdę na Klifie. Metamorfoza Klifa jest jak metamorfoza kobiety. Bardzo nas to cieszy. W tej chwili DM Klif to dom sztuki. To dom mody. To dom ludzi biznesu. Spotkań ze sztuką. Ludzi, którzy cenią sobie piękne wnętrze, dobre zakupy, pyszną kawę, aromatyczną z rana i dobrą muzykę, bo nasz fortepian i jego dźwięki są znane w całej Warszawie. Klif Fashion Night to wydarzenie, które przygotowaliśmy w hołdzie naszym najemcom i ich wieloletnim klientom, którzy tworzą rodzinę Klifa. Nasze drzwi stoją zawsze otworem dla naszych członków rodziny, którzy przychodzą tutaj od 25 lat i zaczęli przyprowadzać swoje dzieci, a nawet wnuki - mówi Emilia Załuska, Shopping Center Director.