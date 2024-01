Ewa Szabatin kocha go do szaleństwa! Kim jest przystojny Portugalczyk, który skradł serce tancerki?

Ewa Szabatin wyszła za przystojnego Portugalczyka

ZOBACZ ZDJĘCIA

Ewa Szabatin to osoba, której nazwisko jest doskonale znane w świecie tańca. Jest m.in. wielokrotną mistrzynią Polski w tańcach latynoamerykańskich, standardowych i kombinacji 10 tańców, wicemistrzynią Pucharu Świata a także dwukrotną finalistką Mistrzostwa Świata. Większość ludzi kojarzy ją jednak głównie z występów w „Tańcu z gwiazdami”. Choć wystąpiła raptem w trzech edycjach programu, to widzowie z miejsca pokochali utalentowaną tancerkę. Można było ją zobaczyć w duetach z takimi gwiazdami jak Przemysław Sadowski (jesień 2006 rok), Rafał Olbrychski (wiosna 2007 rok) i Mateusz Damięcki (jesień 2007 rok), z którym udało jej się zajść aż do półfinału.

Choć Ewa Szabatin już od lat nie występuje na telewizyjnym parkiecie, to wciąż jest obecna w mediach, które nadal mocno interesują się jej osobą i tym, jak po występach w „Tańcu z gwiazdami” wygląda jej życie. Okazuje się, że od kilku lat tancerka jest szczęśliwą żoną niejakiego Rubena Barat-Rodriguesa. Co o nim wiadomo?