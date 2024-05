Rafał Cieszyński i Alżbeta Lenska mają piękną córkę! Zosia Cieszyńska ma 13 lat i jest kopią mamy!

Historia miłości Rafała Cieszyńskiego i Alżbety Lenskiej

Rafał Cieszyński to jeden z najpopularniejszych polskich aktorów. Jego zawodowe CV jest bardzo bogate, jednak w ostatnich latach zachwyca widzów jako sierżant Przemysław Gibalski w serialu „Ojciec Mateusz” . Z kolei Alżbeta Lenska zapisała się w pamięci widzów m.in. z roli w serialu „Pierwsza miłość” .

Dzieci Rafała Cieszyńskiego i Alżbety Lenskiej

Jak zmieniła się Zosia Cieszyńska?

Ależ ten czas leci! Właśnie te słowa cisną się na usta, jak popatrzy się na teraźniejsze zdjęcia córki Rafała Cieszyńskiego i Alżbety Lenskiej. Chociaż trudno w to uwierzyć, to Zosia Cieszyńska ma już 13 lat i wygląda jak mała kopia swojej mamy! Doskonale widać, o kim odziedziczyła urodę! Nie ma co się dziwić; jeden z najprzystojniejszych polskich aktorów oraz jedna z najpiękniejszych polskich aktorek - lepsze geny trudno sobie wymarzyć!