„Farma 3” odcinek 13. Marta knuje, że aż miło! Magda wyleci z programu?

Kontynuacja nominacji

Dalszy ciąg nominacji uruchomi nerwowe ruchy u osób, które do tej pory rozdawały karty. Jedno słowo zmieni cały układ gry i spowoduje, że biała farba wyląduje na czole tych, którzy wcześniej nie byli brani pod uwagę. Mleko się rozleje, nerwy wezmą górę i nominowani do pojedynku zaczną szukać sojuszy na zapas.

Za nami kolejny odcinek w 3. edycji „Farmy”, w którym, nieoczekiwanie doszło aż do dwóch nominacji! Kto zmierzy się z Margaret w zbliżającym się wielkimi krokami pojedynku? Sprawdźcie, co wydarzyło…

Siła lojalności

Tymczasem, na farmie powstanie paśnik, który zostanie oceniony fachowym okiem przez Szymona. Pod czujnym okiem farmerów nadal będą powstawać produkty garmażeryjne. Wszystko będzie szło bez przeszkód, do momentu, gdy ogień nie pochłonie najważniejszego produktu. Nie tylko ten ogień zapłonie. Okaże się też, że między uczestnikami zrodzi się siła lojalności i empatii.

Marta szuka sojuszy za wszelką cenę?

Amanda nominowała Darię. Tutaj już nie ma miejsca na grę bez kalkulacji. Każdy może wylecieć. Doskonale wie o tym Magda, która jest bacznie obserwowana przez wszystkich po tym, co zrobiła, czyli po zjedzeniu obierków z gruszki. Nie miała prawa tego robić, przez co jej grupa straciła testera jedzenia. Wszyscy są wściekli, a Magda zdaje sobie sprawę, że to może oznaczać jej koniec w programie.