„Farma 3” odcinek 12. Margaret i Marcin dokonali wyboru! Aż dwóch farmerów na wylocie z programu!

„Farma 3” odcinek 12 - co się wydarzyło?

Kolejny dzień na farmie zaczął się od spekulacji na temat tego, który z farmerów zostanie nominowany przez Margaret. Szczególnie mocnie o swój los obawiali się mężczyźni, do których Margo ma szczególną niechęć i było niemal pewnym, że to na któregoś z nich ona wskaże. Margaret ostatecznie wskazała na Marcina i to on zmierzy się z nią i czterema innymi farmerami w piątkowych pojedynkach.

Farmerzy byli wyraźnie zaskoczeni tym, że kolejny farmer został nominowany do pojedynków. Teraz na farmie wszyscy zaczęli żyć nominacją Marcina, próbując również wybadać, na kogo on wskaże. Marta mocno liczyła na to, że Marcin wskaże na Martę, przeciwko której ta utworzyła sojusz z Amandą i Andżeliką. „Wtedy byłybyśmy w domu” - wyznała przed kamerami.