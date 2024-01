„Farma 3” odcinek 15. Kolejny pojedynek za nami! Kto tym razem odpadł z programu?

Nadszedł czas na długo wyczekiwany pojedynek. Tuż przed jego rozpoczęciem prowadzące sensacyjnie ogłosiły, że bez względu na jego wynik, nie odpadnie żadna z nominowanych! Zwyciężczyni zaś zostanie wybrana nową farmerką tygodnia. Nominowane farmerki wzięły udział w pojedynku składającym się z trzech etapów. W pierwszym z nich musiały rozplątać specjalne liny, które zapewnią im dostęp do strzał potrzebnych im w kolejnym etapie. W dalszej części farmerki miały za zadanie strzelać z łuku do celu. Od celności ich strzałów, zależała liczba woreczków, które farmerki dostaną w trzecim etapie pojedynku. Im lepszy strzał, tym mniejsza liczba woreczków. Ostatni etap pojedynku polegał na ręcznym oddzieleniu z woreczków zmieszanych ze sobą ziaren ryżu i soczewicy.

Przed pojedynkami odbyła się kolejna rada farmy. Marcelina Zawadzka i Ilona Krawczyńska ogłosiły, że z drużyny pomarańczowych, która przegrała w zadaniu tygodnia z jedzeniem, w pojedynku zmierzą się nominowane do tego wcześniej osoby, czyli: Daria, Marcin i Seweryn. Nieoczekiwanie prowadzące dały jednak szansę Magdzie, Renacie, Piotrowi i Andżelice z zielonych aby odmieniły ich los. Zieloni mogli dostać dwa kosze jedzenia w zamian za uratowanie przeciwników z drugiej drużyny i w ich miejsce nominować do pojedynku członków swojej własnej grupy. Farmerzy podjęli decyzję i wybrali jedzenie, by pogrążyć Amandę z własnej drużyny! Do pojedynków ostatecznie wyznaczono Margaret, Amandę i Martę.

W pierwszym etapie pojedynku najlepiej poszło Amandzie, która najszybciej rozplątała liny i zabrała się do strzelania. Celny strzał do tarczy zapewnił jej tylko jeden woreczek do rozdzielenia. Pozostałym farmerkom szło o wiele gorzej i nim przebrnęły przez drugi etap, to Amanda rozdzieliła już wszystkie ziarna i tym samym została przyszłą farmerką tygodnia!

Zwycięstwo Amandy mocno namieszało wśród większości farmerów, którzy jawnie liczyli na to, że ona pożegna się z programem. Amanda nie kryła się z tym, że zemści się na tych, którzy spiskowali przeciwko niej. Jedynymi farmerami, którzy mogli wydawać się bezpieczni pod rządami farmerki tygodnia wydawali się będąca w sojuszu z Amandą Marta oraz dopiero co przybyły na farmę Maciej, który postanowił wejść w nią sojusz zdradzając, że to Piotr był głównym inicjatorem pomysłu, by pozbyć się Amandy z programu. Jednocześnie namawiał on Amandę, aby spróbowały się pozbyć Marcina.

Nieoczekiwanie na farmie zjawił się nowy uczestnik! 30-letnim Mateuszem od razu zajęła się Amanda, która próbowała zwerbować go do swojego sojuszu, jednocześnie oczerniając przed nim pozostałych farmerów. Mateusz uznał ją za wyjątkowo sympatyczną, jednak miał wątpliwości co do jej szczerych intencji. Mateusz zdawał się być mocno pewny siebie, co niezbyt przypadło do gustu Margaret i pozostałym mężczyznom.