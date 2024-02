„Farma 3” odcinek 19. To koniec Amandy w programie!? Marcelina Zawadzka i Ilona Krawczyńska zaskoczyły wszystkich!

Farmerzy z niecierpliwością wyczekiwali na kolejny pojedynek, w którym tym razem mieli się zmierzyć Renata i Daria. Tym razem poprowadził go zwycięzca 2. edycji programu - Tomasz Wędzony! Nominowane farmerki w pojedynku miały za zadanie tak jak Tomek w poprzedniej edycji, przeciąć pień siekierą na czas. Ta, która zrobi to jako pierwsza, pozostanie w programie. Pomimo początkowych problemów, wyraźnie lepsza okazała się Renata, co oznaczało koniec Darii w programie. Za zwycięstwo w pojedynku, Renia otrzymała list i amulet.

Marcin wyraźnie był wyraźnie przybity po odpadnięciu Darii z programu. Niektórzy farmerzy zaczęli się mocno o niego martwić. Podejrzewali, że może przez to nawet dobrowolnie odejść z programu. Z kolei farmerzy z Amandą na czele postanowili wybadać sytuację przed końcem tygodnia i wypytać Renię o amulet, który otrzymała za zwycięstwo w pojedynku. Ta była wyjątkowo tajemnicza i zdradziła jedynie, że tym razem wisiorek wcale nie musi oznaczać wymiany na jedzenie i że może go wykorzystać dla siebie lub przeciwko komuś. Renata była zachwycona widząc Amandę, która nie jest pewna swojego dalszego losu i nie kryła się specjalnie z tym, że zamierza się na niej zemścić za nominację jej i jej bliskich osób.

Tym razem nie doszło już do kolejnych nominacji na farmie, a czas Amandy jako farmerki tygodnia nieubłaganie zbliża się do końca. W zapowiedzi kolejnego odcinka można było zobaczyć, jak Marcelina Zawadzka i Ilona Krawczyńska obwieściły, że osoby, które mają amulety za zwycięstwo w pojedynkach, mogą je teraz wykorzystać by się na kimś zemścić. Czyżby to oznaczało rychły koniec Amandy w programie?