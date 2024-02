„Farma 3” odcinek 30. Sensacja na „Farmie”! Główny faworyt żegna się z programem!

Wszystko stało się jasne. Wyznaczony do pojedynku przez Margo Tobiasz, postanowił nominować Seweryna, co oznaczało, że cała trójka zmierzy się ze sobą o swoje być albo nie być w programie. Seweryn przyjął decyzję o nominacji ze spokojem i klasą i nie robił takich scen jak Tobiasz poprzedniego dnia. Jednocześnie Tobi ogłosił publicznie swoje pojednanie z Marcinem.

Początek pojedynku wyglądał niezwykle obiecująco dla Tobiasza, który jako pierwszy znalazł wszystkie woreczki i zaczął układać. Niedługo później dołączyła do niego Margaret, a Seweryn zostawał daleko w tyle, bo miał problemy z odnalezieniem ostatniego woreczka. Nieoczekiwanie zbliżający się do końca wykonania zadania Tobiasz nie mógł znaleźć ostatniego klocka, który co ciekawe leżał tuż obok jego nogi. Nieuwaga okazała się dla niego zgubna, gdyż dał się przez to przegonić Margaret i Sewerynowi, który błyskawicznie nadrobił stracony czas i nieoczekiwanie wygrał cały pojedynek! Tobiasz musiał spakować swój tobołek i opuścić farmę, zaś Margo i Seweryn z niecierpliwością czekali na głosowanie.