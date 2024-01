„Farma 3” odcinek 4. Pierwsze nominacje i kolejni mężczyźni! Kto już na początku opuści program?

„Farma 3” odcinek 4 - co się wydarzyło?

Kolejny odcinek zaczął się od mocnego wejścia! Na farmie pojawił się kolejny mężczyzna! Seweryn, były sportowiec, z zawodu influencer, zgłosił się do programu, by sprawdzić się w trudnych warunkach. Nowy farmer natychmiast wpadł w oko... kilku farmerkom, a także... Tobiaszowi! Jak nie trudno się domyślić, Margaret nie zapałała sympatią do Seweryna, który podpadł jej już na samym starcie, gdy przyszedł się przywitać do jej domku.