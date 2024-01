„Farma 3” odcinek 6. Margaret na wylocie z programu? Niepewny los byłej farmerki tygodnia

„Farma 3” odcinek 6 - co się wydarzyło?

To był ostatni dzień Margaret w roli farmera tygodnia. Nie kryła ona radości z tego, że to już jej koniec w tej roli i niebawem będzie ona mogła dołączyć do grona zwyczajnych uczestników. Pozostali farmerzy jednak nie podzielali jej entuzjazmu. Jednocześnie farmerom coraz bardziej doskwierał wszechobecny głód. Wyczerpanie mocno dawało się we znaki uczestnikom, którzy przez to zaczęli zaniedbywać swoje obowiązki.

Tymczasem na farmie pojawił się nowy uczestnik! Tomasz, z zawodu stolarz i producent mebli, dał się poznać jako entuzjasta wojska. Na początku swojej przygody postanowił wkręcić pozostałych farmerów w to, że nie jest nowym uczestnikiem i zarządził im musztrę. Pozostali uczestnicy łatwo dali się mu nabrać, gdyż bardziej niż osoba Tomka, interesowała ich tajemnicza skrzynka, którą przyniósł on ze sobą. Liczyli oni na to, że znajdą tam coś do jedzenia i się nie zawiedli. Jednocześnie Tomek przyznał im się do tego, że jest nowym uczestnikiem. Farmerzy mimo jego żartu, przyjęli go mocno entuzjastycznie.