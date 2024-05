Hanna Żudziewicz kusi na potęgę w skąpym bikini! Piękna tancerka ma zabójcze ciało!

Hanna Żudziewicz kusi na potęgę w skąpym bikini!

Hanna Żudziewicz to postać, której raczej nikomu przedstawiać nie trzeba. Urodzona 15 lipca 1991 tancerka od lat jest jedną z największych tanecznych gwiazd w naszym kraju. Świeżo upieczona żona Jacka Jeschke po raz pierwszy dała się poznać szerszemu spektrum widzów w 2014 roku, kiedy to zadebiutowała jako trenerka tańca w programie „Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami”, gdzie następnie występowała w każdej kolejnej edycji.

Hanna Żudziewicz ma na swoim koncie występy z takimi gwiazdami jak: Mateusz Banasiuk, Marcin Najman, Izuagbe Ugonoh, Robert Wabich, Robert Koszucki, Adam Małczyk, Sylwester Wilk, Piotr Mróz i Filip Chajzer. W parach z Robertem Wabichem i z Piotrem Mrozem wygrała finał szóstej i dwunastej edycji show.