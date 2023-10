Imieniny Alana 14.10. Życzenia i wiersze na imieniny dla Alana

Jaki jest Alan?

Imię Alan najprawdopodobniej wywodzi się z języka celtyckiego. Imieniny Alana obchodzimy 8 września i 14 października.

Alan to mężczyzna niezwykle uczuciowy. Na jego zaufanie trzeba sobie jednak zapracować. Kiedy uda się to zrobić jest oddanym i wiernym mężem oraz przyjacielem. Alan to mężczyzna, który stroni od konfliktów i potrafi chodzić na ustępstwa. Nie jest typem kobieciarza i nie szuka przygód. Wolny czas woli spędzić w gronie najbliższych.