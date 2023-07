Imieniny Anety (17.07). Piękne życzenia na imieniny dla bliskiej osoby

Aneta jest osobą przebojową i energiczną. Jest entuzjastycznie nastawiona do wielu spraw. Ma duszę artystki i cechuje ja kreatywność. Jest bardzo towarzyska i lubi otaczać się dużym gronem znajomych. Ponadto lubi obserwować świat i ludzi. Zawsze mówi to co myśli i jest pamiętliwa. W pracy jest sumienna i wykonuje każde powierzone jej zadanie. Nie ma dla niej rzeczy, które nie są do zrobienia. Cechuje ją przebojowość i oryginalność w pracy. Szybko uczy się nowych rzeczy i lubi podnosić swoje kwalifikacje.

Każdego roku o tej samej porze,

każdy Ci życzy co tylko może.

Ja korzystając z tej sposobności,

życzę Ci szczęścia, zdrowia, radości.

To o czym marzysz by się spełniło,

a to co kochasz by Twoje było.

Zdrowia, wielu powodów do radości,

dni bez chmur, ale za to pełnych radości

życzy Ci...

Dziś imienin Twych się zbliża,

Więc życzenia kreślę Ci,

By się wszystko Ci spełniło,

O czym marzysz, o czym śnisz,

By pogodne miała sny -

Zgłębi serca życzę Ci!

W dniu Twojego Święta gorące życzenia imieninowe,

wielu wspaniałych chwil, uśmiechu i powodzenia,

niech Cię nie trapią żadne zmartwienia

i niech się spełnią wszystkie marzenia.

Życzę Ci pięknych dni,

pięknych chwil,

cudownych pragnień,

gwiazd w Twoich rękach

i perełek w snach...