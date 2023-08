Imieniny Lecha (12.08). Życzenia imieninowe dla Lecha

Lech jest otwarty na ludzi i kocha życie. Cieszy się sympatią wśród ludzi. Zawsze stara się być obiektywny i sprawiedliwy w osądach. Zaraża swoim entuzjazmem i namawia ludzi do działania z pozytywnym skutkiem. Lech dba o swoje wykształcenie. Jest ambitny i zaangażowany. W pracy jest szanowany i doceniany jako pracownik. Lech to mężczyzna, który przykuwa kobiecą uwagę dzięki swojej zaradności oraz elokwentności. Ma jednak problem z zaufaniem do kobiet. Jeśli trafi na kobietę cierpliwą i wytrwałą mają szansę stworzyć związek o solidnych podstawach.

Wierszyki na imieniny Lecha

Jeśli nie masz możliwości złożenia życzeń osobiście Lechowi, ale chcesz pokazać, że pamiętasz o imieninach ukochanej osoby, możesz podarować jej kartkę lub wysłać życzenia w formie SMS lub przez inny komunikator. Wybierz odpowiednie życzenia wśród propozycji wierszyków, które znajdziesz poniżej.

Dziś dzień Twego imienia,

więc te szczere przyjmij życzenia,

niech w Twym sercu zawsze mieszka miłość, wiara i nadzieja.

Aby wszystkie fajne dni w żółwim tempie upływały,

by co dzień uśmiechał się do Ciebie świat cały.

By nigdy nie było porannej pobudki

i wiał wiatr specjalny co rozwiewa smutki.

Wielu chwil radości, aby każdy dzień

był dla Ciebie przygodą, i powodem do dumy.

Z całego serca życzy....

Samych szczęśliwych dni w życiu,

Uśmiechu na twarzy

Słonecznych promyków w pochmurne dni

Lata zimą i wiosny jesienią, to o czym marzysz -

by Twoje było a czego pragniesz by się spełniło!

Z okazji imienin życzę Ci,

aby udało Ci się wszystko, co zaplanowałeś,

żeby nie opuszczała Cię wytrwałość w dążeniu do celu

i pogoda ducha na co dzień.