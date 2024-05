Rafał Mohr kiedyś i dziś. Tak się zmieniał! Aktor ma zaskakujące doświadczenie. Był jednym z pierwszych mężczyzn, który się tym zajmuje!

Kim jest Rafał Mohr?

Rafał Mohr to urodzony 3 maja 1975 r. w Bytowie polski aktor filmowy i teatralny. Nie jest jedynakiem - ma siostrę Małgorzatę i brata Krzysztofa. Studia na Wydziale Aktorskim Akademii Teatralnej w Warszawie ukończył w 1998 r., a debiutował wygrywając przesłuchanie do głównej roli u samego Władysława Pasikowskiego w filmie „Słodko gorzki” (1996). Jego talent doceniano od pierwszych chwil - w 1998 r. dostał Nagrodę im. Aleksandra Bardiniego dla najlepszego absolwenta Akademii Teatralnej. W tym samym roku, 6 czerwca, zadebiutował w teatrze w roli Joasa w Sędziach Stanisława Wyspiańskiego w Teatrze Polskim w Warszawie. Widzowie dobrze go znają za sprawą popularnych seriali, takich jak choćby „Pitbull”, „BrzydUla”, „Pierwsza miłość” czy „13. posterunek”. Mieli także okazję oglądać jego zmagania o Kryształową Kulę w parze z Niną Tyrką w 4. edycji programu „Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami” Polsat, gdzie wywalczył 8. miejsce.