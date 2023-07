Imieniny Olafa. Najbliższe wypadają 29.07. Wiersze imieninowe dla Olafa

Dla Olafa w życiu najważniejszy jest komfort życia. Nie lubi się przepracowywać, chociaż nie jest leniwy. Może wiele osiągnąć, ale tylko wtedy, kiedy widzi określone dla siebie korzyści. Nie warto go zbyt często chwalić, bo może stracić zapał i zająć się zajęciem, które nie jest istotne. Jest bardzo przedsiębiorczy i ma nosa do interesów. Jest również bardzo asertywny. Czasem zadziwia ludzi łatwością z jaką przychodzi mu mówić “nie”. Najbardziej zmobilizowany jest, kiedy jest prowadzi własny interes. Jest bardzo wymagającym pracodawcą. Wymaga więcej niż sam byłby w stanie zrobić.

Wierszyki na imieniny Olafa

Jeśli nie masz możliwości złożenia życzeń osobiście Olafowi, ale chcesz pokazać, że pamiętasz o imieninach ukochanej osoby, możesz podarować jej kartkę lub wysłać życzenia w formie SMS lub przez inny komunikator. Wybierz odpowiednie życzenia wśród propozycji wierszyków, które znajdziesz poniżej.

Jako, że nastał dzień Twych imienin,

życzę Ci drogowskazów na zakrętach życia

i pomyślnych wiatrów na oceanie wyzwań.

Z okazji imienin życzę Ci,

aby udało Ci się wszystko, co zaplanowałeś,

żeby nie opuszczała Cię wytrwałość w dążeniu do celu

i pogoda ducha na co dzień.

Jak najmniej trosk,

Słońca każdego ranka,

Dużo zdrowia i uśmiechu.

Dużo szczęścia i radości,

które niechaj zawsze gości,

w Twoim sercu, jasnej duszy,

i niech wszystkie żale głuszy.

Wielu chwil radości, aby każdy dzień

był dla Ciebie przygodą, i powodem do dumy.

Z całego serca życzy....