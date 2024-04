5 lat temu syn Zenka Martyniuka ochrzcił córkę. Przypominamy tę uroczystość!

Chrzest wnuczki Zenka Martyniuka

Klan Martyniuków to jedna z najbardziej znanych rodzin w polskim show-biznesie. W ostatnim czasie media obiegła wieść, że Zenon Martyniuk i Daniel Martyniuk mogą połączyć siły, by zadziwić fanów!

Jak przypomina Kurier Poranny, kazanie w czasie Mszy Świętej mówiło o potrzebie odnowienia osobistej relacji z Jezusem, a także o Zbyszku Nowaku. To górnik, którego odkopano pięć dni po katastrofie w kopalni Halemba. Zbyszek mówił w wywiadzie, że modlił się do Boga. Dziękował mu za swoje życie, za żonę, za dzieci. Nie robił Bogu pretensji. Mówił: To właśnie do Ciebie należy ostatnie słowo - podkreślał proboszcz ks. Świerad M. Pettke podczas ceremonii.