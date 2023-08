Imieniny Wiary 1.08. Jakie życzenia wybrać dla Wiary? Życzenia imieninowe idealne na sms

Samych szczęśliwych dni w życiu,

Uśmiechu na twarzy

Słonecznych promyków w pochmurne dni

Lata zimą i wiosny jesienią, to o czym marzysz -

by Twoje było a czego pragniesz by się spełniło!

Abyś była uśmiechnięta w dniu tak ważnego święta.

Abyś mimo biegu lat, zawsze kochała cały świat.

Abyś duchem młoda była i nic sobie z problemów nie robiła.

Dużo szczęścia i radości,

które niechaj zawsze gości,

w Twoim sercu, jasnej duszy,

i niech wszystkie żale głuszy.

W każdej chwili, zawsze, wszędzie

Niech Ci w życiu dobrze będzie!

Niech Cię dobry los obdarzy

Wszystkim, o czym tylko marzysz!

Z okazji imienin, życzę Ci tego,

co się szczęściem zowie,

wszystkiego najlepszego,

o czym głowa pomyśli, a czego dusza zapragnie,

krótko mówiąc - wszystkiego po trosze!