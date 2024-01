Jacek Kopczyński oświadczył się nowej partnerce? To ona wspierała go po rozstaniu z Patrycją Markowską

Burzliwe życie osobiste Jacka Kopczyńskiego

Jacek Kopczyński to jeden z tych aktorów, których widzowie po prostu kochają. Nic dziwnego, przecież od ponad 12 lat Kopczyński jest jedną z gwiazd serialu „M jak miłość”, gdzie wciela się w miłego i nieporadnego mecenasa Wernera, którego życie uczuciowe to prostych nie należało.

Jak się okazuje, w życiu prywatnym Jacka Kopczyńskiego też nie zawsze wszystko było proste. W 2007 roku Jacek Kopczyński rozwiódł się ze swoją pierwszą żoną, z którą ma syna Maksymiliana. Jeszcze będąc w związku małżeńskim poznał Patrycję Markowską i stawał wręcz na głowie, aby zdobyć serce pięknej wokalistki. Ta jednak jednoznacznie mu oświadczyła, że nic z tego nie będzie, jeżeli dalej będzie żonaty. To skłoniło go do rozwodu i od 2007 roku związany był z Patrycją Markowską.