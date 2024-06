Kim jest pierwsza żona Jacka Kurskiego? Błogosławił ich Jan Paweł II! Były prezes TVP w podcaście Żurnalisty o mówił przyczynach rozwodu

Ja chciałem go wychowywać, bo powodem rozstania, wypalenia tego związku, była krytyczna moja ocena co do roli matki mojej poprzedniej cywilnej żony. I chciałem to jedno dziecko, bo pozostała dwójka była dorosła, wychowywać i mieć wpływ na niego - przytaczają jego wypowiedzi liczne media. - Wtedy przegrałem ten spór sądowy, sąd przyznał syna żonie, ale wszystko się skończyło tak, że dzisiaj Olek jest z nami w Waszyngtonie. Chodzi do katolickiej szkoły Georgetown Preparatory School. Jest okazja do nadrabiania relacji - wyznał.