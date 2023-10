Jessica Ziółek kiedyś i dziś. Była Arkadiusza Milika przeszła sporą przemianę! WAGs zrobiła to nawet przed kamerą. Zobacz wyjątkowe zdjęcia

Anna Lewandowska, Victoria Beckham, Georgina Rodríguez - to bez wątpienia najsłynniejsze WAGs, jak zwykło określać się żony i partnerki piłkarzy. DO tego grona przez dekadę należała także Jessica Ziółek, gdy była w związku z Arkadiuszem Milikiem. Ziółek od początku zapewniała, że nie chce być postrzegana jedynie przez pryzmat dziewczyny swojego ówczesnego chłopaka. Poza brylowaniem na salonach i relacjonowaniem codzienności w sieci, szukała dla siebie interesującego zajęcia. Poszła śladem Sary Mannei i zajęła się projektowaniem ubrań. W jej ubraniach Wild Mascot pokazywała się między innymi Magdalena Lamparska i Sylwia Bomba.

Para na co dzień mieszkała we Włoszech, dzieląc swój czas między Warszawę a Neapol i ogłaszając zaręczyny w 2019 roku. Niedługo potem zaczęło się między nimi psuć - w 2021 roku w mediach pojawiły się informacje o ich rozstaniu.

Dziś Milik i Ziółek to przeszłość - oboje są w innych związkach. W związku z Milikiem jest influencerka Agata Sieramska, zaś narzeczonym Ziółek jest bramkarz Znicza Pruszków Miłosz Mleczko. Temat jej poprzedniego związku powrócił podczas rozmowy z Żurnalistą. Ziółek kilka tygodni temu zadebiutowała bowiem jako autorka - na rynku pojawiła się książka WAGs. Cała prawda o kobietach piłkarzy, w której przybliżyła czytelnikom życie partnerek gwiazd futbolu od kulis. W rozmowie z kontrowersyjnym autorem podcastów wyznała między innymi, jak czuła się po rozstaniu.

Na przestrzeni lat nie sposób nie zauważyć ogromnej metamorfozy, jaką przeszła. I to pod okiem kamery! Była partnerka Arkadiusza Milika bowiem, będą jeszcze w związku z piłkarzem, zgłosiła się do programu „Sekrety chirurgii”, w którym oddała się w ręce lekarzy z kliniki doktora Szczyta, by przeprowadzili operację nosa.