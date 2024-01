Oto wszystkie kobiety Michała Koterskiego. Spotykał się z samymi pięknościami!

Oto wszystkie kobiety Michała Koterskiego!

Michał Koterski to postać, której z pewnością nie trzeba nikomu przedstawiać. Popularny aktor i satyryk od lat jest jedną z najbarwniejszych postaci polskiego show-biznesu. Nie jest tajemnicą, że media bardziej niż jego zawodową karierą, interesują się jego życiem prywatnym, w którym w ostatnich latach sporo się działo.

W 2016 roku życie Michała Koterskiego znów wzbudziło ogromne zainteresowanie mediów. Aktor związał się wówczas wtedy ze znaną z programu „Top Model” modelką Marcelą Leszczak . W 2017 w modowym show TVN zakochani ogłosili swoje zaręczyny. W tym samym roku zakochani przywitali na świecie swojego syna Fryderyka. Do ślubu jednak nie doszło, a Michał Koterski kilka miesięcy później wyprowadził się od partnerki i syna. Aktor po pewnym czasie zszedł się z modelką, jednak ich związek po 2 latach ponownie się rozpadł.

Nieoczekiwanie w 2021 roku wyszło na jaw, że Michał Koterski spotyka się ze znaną aktorką Dagmarą Bryzek. Związek ten jednak zakończył się równie szybko co rozpoczął i po raptem kilku miesiącach aktor postanowił ponownie wrócić do Marceli Leszczak. Tym razem powrót do modelki nie zakończył się kolejnym rozstaniem, a ślubem! Z niedzielę 14 stycznia zakochani pochwalili się zdjęciem, które wyraża więcej niż tysiąc słów.