Jakub Zdrójkowski ze swoją dziewczyną gwiazdami „Pierwszej miłości”! Mamy pierwsze zdjęcia z planu!

Jakub Zdrójkowski ze swoją dziewczyną gwiazdami „Pierwszej miłości”

Jakub Zdrójkowski kreuje rolę Mikołaja. Miki to przyrodni brat Filipa ( Dominik Smaruj). Przyjeżdża do Wrocławia z matką po tym, jak ta dowiedziała się o wypadku Filipa. Chłopaki szczerze się nie znoszą. Filip nie może patrzeć na radosnego i zabawnego brata. Miki to chłopak, któremu – jak się zdaje - wszystko się udaje. Zawsze uśmiechnięty, sympatyczny i lubiany przez wszystkich - jest królem życia. Zakochuje się w Jolce (Justyna Zielska), ale dziewczyna go ignoruje. Nie poddaje się i żeby się do niej zbliżyć, zatrudnia się w Barbarianie. Szturmem zdobywa sympatię w kultowej serialowej kanjpce.

Prywatnie Jakub Zdrójkowski jest w związku z Justyną Zielską, która już od blisko trzech lat gra w hitowej produkcji Polsatu. Dziewczyna Jakuba Zdrójkowskiego początkowo grała koleżankę ze szkoły Tomka Żukowskiego (Oskar Wojciechowski), syna Kingi (Aleksandra Zienkiewicz), a później jego dziewczynę - Jolkę Tomczak. Córka Fabiana (Tomasz Oświeciński) jest niepokorna, zbuntowana i ma zły wpływ na chłopaka. Tomek i Jolka przeżyli już niejeden kryzys swojego związku. Bliscy chłopaka nie przepadają za jego dziewczyną.