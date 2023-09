„Pierwsza miłość” odcinki 3657 - 3659. Emilka jest w ciąży z Bartkiem! Jej życie jest zagrożone?! [STRESZCZENIA ODCINKÓW] Karol Gawryś

W najnowszych odcinkach „Pierwszej miłości” dojdzie do nieoczekiwanego zwrotu akcji. Okazuje się, że owocem romansu Bartka i Emilki jest ciąża! Para początkowo będzie starała się utrzymać informację w tajemnicy. Zwłaszcza po tym, jak wyszło na jaw to, co ostatnio w Wadlewie wyczynia Ewelina. Czy życie Emilki jest zagrożone?