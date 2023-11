Jerzy Dudek już od 30 lat kocha ją do szaleństwa! Kim jest żona słynnego bramkarza?

Jerzy i Mirella Dudkowie od 30 lat są nierozłączni

Jerzy Dudek to żywa legenda polskiego sportu. Słynny bramkarz dzięki swoim występom w reprezentacji Polski oraz w klubach takich jak Feyenoord Rotterdam, Liverpool FC i Real Madryt na stałe zapisał się w historii światowego futbolu. Okazuje się, że nie tylko sportowa kariera zawodnika była pasmem ciągłych sukcesów. Jerzy Dudek ma się też czym pochwalić, jeśli chodzi o jego życie prywatne. Nasz bramkarz od 27 lat tworzy szczęśliwe małżeństwo z Mirellą Dudek, z którą doczekał się trójki pociech: urodzonego w 1996 roku syna Aleksandra oraz o 10 lat młodszych córek Wiktorii i Natalii. Okazuje się, że narodziny Aleksandra sprawiły, że Jerzy i Mirella podjęli decyzję o przyśpieszeniu decyzji o swoim ślubie, który miał miejsce tuż przed jego przyjściem na świat.

Planowaliśmy się pobrać we wrześniu, a z powodu ciąży wzięliśmy ślub w czerwcu - wspominał swego czasu Jerzy Dudek w rozmowie z „Galą”, którego słowa przytacza Plejada .

A jak właściwie doszło do poznania się Jerzego i Mirelli? Choć para znała się jeszcze z czasów szkolnych, to bliższą relację nawiązali dopiero w trakcie sylwestra w 1992 roku.

Spędzaliśmy go w gronie przyjaciół. Przyszłam sama, Jurek też. Zaczęliśmy tańczyć, rozmawiać. Okazało się, że świetnie się czujemy w swoim towarzystwie. Rano, zamiast wracać do domu, spacerowaliśmy - wyznała swego czasu żona Jerzego Dudka w rozmowie z „Galą”, słowa której przytacza Plejada.

Trzy lata później zakochani stali już na ślubnym kobiercu. Niedługo później na świecie pojawił się ich syn Aleksander, a później córki: Wiktoria i Natalia, które mają już po 17 lat (nie są bliźniaczkami — jedna urodziła się w styczniu, druga w grudniu 2006 r.). Dzięki temu, że Mirella postanowiła skupić się wychowaniu dzieci i dbaniu o rodzinny dom, Jerzy mógł w pełni poświęcić się swojej karierze sportowej. Jest on za to niezwykle wdzięczny swojej ukochanej, co często podkreśla w wywiadach.