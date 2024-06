Joanna Racewicz i olbrzymi biust, Małgorzata Tomaszewska i Olek Sikora oraz Monika Goździalska i gołe pośladki. Tak bawią się gwiazdy!

Małgorzata Tomaszewska wraca na salony

Małgorzata Tomaszewska to jedna z najbardziej lubianych prezenterek telewizyjnych. Wielu widzów do dzisiaj nie może pogodzić się z jej zwolnieniem z programu „Pytanie na śniadanie”, gdzie razem z Olkiem Sikorą tworzyła duet niemalże doskonały! Świeżo upieczona narzeczona na imprezie Plejady pozowała razem ze swoim telewizyjnym partnerem, Aleksandrem Sikorą. Co ciekawe, oboje mieli szansę spotkać się ze swoimi następcami w „PnŚ”, bo na wydarzeniu pojawili się też m.in. Robert Stockinger oraz Katarzyna Dowbor.