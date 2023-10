Jolanta Fajkowska szczerze o swojej karierze i branży. Jak ocenia dzisiejszą telewizję i dziennikarzy? Padły mocne słowa!

W rozmowie z reporterką poruszyła także temat współczesnych dziennikarzy i telewizji.

Po pierwsze, przyznam się, że nie za wiele oglądam, ale jeśli oglądam, to wiem, co każdą osobę w każdej telewizji czeka i wiem, co będzie za pięć lat, dziesięć. Bo najważniejsza jest wiarygodność i osobowość, jeśli jej nie ma to nie ma znaczenia, jaki to kanał. Proszę zobaczyć, ile osób się przewija przez wszystkie telewizje, wymiany są non stop. Rok, półtora i następni, i następni. Nie zatrzymujemy nawet wzroku na tych osobach, bo wiemy, że ich za chwilę nie będzie. Dlatego potrzebna jest osobowość, żeby wytrwać, żeby być. No tak to jest w mediach - podsumowała.