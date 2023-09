Jubileuszowy koncert Patricii Kazadi. Zobacz zdjęcia! Michał Szpak brylował na salonach z siostrą!

Patricia Kazadi to prawdziwa kobieta sukcesu. Aktorka, piosenkarka, prezenterka i influencerka od lat obecna jest w świecie show-biznesu. Jej nazwisko stale cieszy się zainteresowaniem ze strony mediów, a sama artystka nie może narzekać na brak zawodowych wyzwań. Przed laty zadebiutowała w serialowym hicie „Egzamin z życia”, zagrała w kilku filmach i serialach, prowadziła największe programowe hity, takie jak „You Can Dance”, "Dance Dance Dance” czy „X Factor”. W międzyczasie rozwijała swoją karierę muzyczną.