Kamila Urzędowska, Małgorzata Kożuchowska i inni. Tak wyglądało afterparty po premierze filmu „Chłopi”!

Zobacz co działo się po premierze filmu „Chłopi”!

„Chłopi” to powieść Władysława Reymonta, za którą autor dostał literacką nagrodę Nobla. Teraz do kin na całym świecie wchodzi nowa wersja tego wybitnego dzieła, wykonana techniką animacji malarskiej. Jest to trzecia już ekranizacja „Chłopów”, lecz mimo to na pewno wyjątkowa! Dzieło autorów filmu „Twój Vincent” spotyka się z ogromnym zachwytem i docenieniem, oraz stało się polskim pretendentem do Oscara.