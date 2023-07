Katarzyna Bosacka powraca! Jaki program poprowadzi i kiedy premiera? Dziennikarka zdradziła szczegóły! Michał Skuza

Katarzyna Bosacka to niezwykle lubiana dziennikarka, która zasłynęła programem „Wiem, co jem”, pokazując Polakom sztuczki sprzedawców i ucząc jak rozumieć skład produktów. Ostatnio z okazji swoich urodzin, Bosacka zdradziła, że powraca do telewizji! Kiedy premiera jej nowego programu?