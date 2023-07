Anna Kalczyńska pochwaliła się synem. Mały Jan Maciejowski to skóra zdjęta z matki!

Kim jest Anna Kalczyńska?

Anna Kalczyńska urodziła się 23 kwietnia 1976 roku w Warszawie, a jej rodzicami są aktorzy Halina Rowicka i Krzysztof Kalczyński. Anna Kalczyńska nie chciała iść drogą rodziców i jest absolwentką Kolegium Europejskiego (College of Europe) na warszawskim Natolinie i Lingwistyki Stosowanej UW. Studiowała też dziennikarstwo na Uniwersytecie Bostońskim.

Praca w mediach była tym, co pociągało Annę Kalczyńską. Pracowała w TVP 1 oraz TVP Polonia, natomiast w 2002 roku dołączyła do zespołu TVN 24 i z telewizją TVN związana jest do dzisiaj. Widzowie jeszcze bardziej ją polubili, gdy w 2014 roku dołączyła do grona prowadzących program „Dzień dobry TVN”.