„Rolnik szuka żony 10”. Tak Anna Derbiszewska i Kuba Manikowski nazwą swoje pierwsze dziecko? Padły konkretne imiona!

Anna i Kuba z „Rolnik szuka żony 10”

10. edycja programu „Rolnik szuka żony” ostatecznie wyłoniła dwie pary, którym udało się znaleźć uczucie na planie randkowego hitu TVP, które poznaliśmy podczas emocjonującego finału. Jedną z nich stanowiła Anna, która postanowiła dać sobie szansę na szczęście i miłość z Jakubem.

30-latkowi z Kalisza udało się zawrócić w głowie Ani, co nie było łatwym zadaniem - mężczyzna miał bowiem skomplikowaną przeszłość Kuby. Piękna rolniczka nie kryła, że nieco to ją niepokoiło - sama bowiem miała ciężki bagaż nieprzyjemnych doświadczeń. Rozmowa z Martą Manowską, która zasugerowała, żeby Ania zaufała Kubie, pomogła do tego stopnia, że dzisiaj Jakub i Ania są nie tylko już po zaręczynach, ale i spodziewają się swojego pierwszego wspólnego dziecka!