„Klan”. Najpierw kosmiczna katastrofa na Sadybie, a teraz to! Czeka nas uroczyste wesele przy...kebabie?

Kontrowersyjne wesele w „Klanie”

„Klan” stał się najbardziej kultowym, polskim serialem, który nadawany jest na antenie TVP od 26 lat! W tym czasie przez produkcję przewinęło się wiele wątków i postaci, jednak wydaje się, że to ostatnio scenarzystów mocno ponosi fantazja. Nie tak dawno w dom Elżbiety (Barbara Bursztynowicz) i Jerzego (Andrzej Grabarczyk) uderzył meteoryt! Emocje po tym zdarzeniu jeszcze nie opadły, a produkcja przygotowała dla widzów prawdziwą niespodziankę. Chodzi o ślub i wesele Dominiki (Anna Janik) i Karola (Marcel Borowiec).

Jak podaje portal pomponik, młoda para będzie zastanawiała się gdzie i jak urządzić swoje wesele. To właśnie Karol zaproponuje, by zaprosili gości do... budki z kebabem!